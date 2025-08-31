CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу

В останні дні ізраїльська армія проводить масові бомбардування та наземні атаки на місто Газа

Ізраїль готується припинити скидати гуманітарну допомогу з повітря над містом Газа та скоротити кількість гуманітарних вантажівок перед початком великого наступу. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, інформує «Главком».

За інформацією видання, ізраїльська армія планує повністю захопити найбільше місто Сектора Газа після майже двох років війни. Це відбувається попри зростаючу опозицію всередині Ізраїлю та попередження Червоного Хреста про те, що плани щодо евакуації палестинців є «неможливими» та матимуть «катастрофічні та нестерпні» наслідки.

Тим часом у Тель-Авіві тривають протести, де сім'ї заручників та інші громадяни вимагають від уряду припинити вогонь. Вони різко критикують владу за відмову розглянути останню пропозицію про припинення вогню, яку ХАМАС прийняв майже два тижні тому.

За словами очевидців, в останні дні ізраїльська армія проводить масові бомбардування та наземні атаки на місто Газа, що призвело до паралічу життєво важливих служб та залишило сотні тисяч людей без електрики, оскільки територія, підконтрольна палестинцям, постійно зменшується.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

До слова, 17 серпня в Ізраїлі відбувся черговий день масштабного страйку та блокувань, організованих Форумом сімей заручників. Акції мали на меті тиснути на уряд і закликати до повернення полонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RFI.

За даними організаторів, близько 100 тис. людей пройшли маршем від залізничної станції Савідор та приєдналися до головного мітингу. До протесту долучилися численні організації, серед яких найбільші муніципалітети – Тель-Авів і Хайфа, а також провідні університети країни.