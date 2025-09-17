Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників
Багато жителів Франції завтра вийдуть на протест проти дій влади
фото:ouest-france.fr

Профспілки закликають робітників до страйку на знак протесту проти бюджетних заходів жорсткої економії 

Францію охопила хвиля підготовки до одного з наймасштабніших страйків цього року, запланованого на 18 вересня. За даними профспілок, до участі у протестах по всій країні готуються до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози. Про це пише «Главком» із посиланням на bfmtv.com.

Люди виходять на знак протесту проти заходів бюджетної економії у Франції та політики президента Макрона та уряду країни. 

До страйку приєднаються представники багатьох ключових секторів, включаючи:

  • Державні службовців
  • Вчителів
  • Працівників енергетичної галузі
  • Фармацевтів
  • Водіїв таксі

Найбільший транспортний хаос очікується через участь у протестах залізничників та інших працівників транспортної сфери.

На сьогоднішній день влада зафіксувала приблизно 250 оголошених зібрань по всій Франції.

Для забезпечення порядку та безпеки під час акцій протесту уряд Франції планує задіяти близько 80 тис. співробітників правоохоронних органів.

Цей страйк, як очікується, буде значно більшим, ніж той, що відбувся 10 вересня, коли на вулиці вийшли близько 197 тис. людей.

Раніше уряд Франції оголосив про масштабну реформу, яка покладе край довічним привілеям для колишніх високопосадовців. Цей крок, ініційований прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню, має на меті продемонструвати солідарність з громадянами та посилити довіру до влади. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відмовився від ідеї скорочення державних свят і шукає інші способи стабілізувати бюджет. Він стикається зі складним завданням переконати роздрібнений парламент відновити державні фінанси, особливо після того, як агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг країни.

Читайте також:

Теги: міністр бюджет Франція страйк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це нормально. Почитайте книжки з політтехнології». Як працюють партії, що приховують свої гроші?
«Це нормально. Почитайте книжки з політтехнології». Як працюють партії, що приховують свої гроші? Партійне будівництво
28 серпня, 14:00
Путін не змінює своїх військових амбіцій
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
20 серпня, 17:33
Парк розваг Tyrovol у Франції
Скандал у Франції: директора парку розваг арештували за антисемітизм і дискримінацію дітей
23 серпня, 16:47
У онлайн-казино «Pin-Up» конфіскоували понад 2,6 млрд грн
Суд конфіскував 2,6 млрд грн у Pin-Up: гроші перераховані до держбюджету
26 серпня, 15:54
У готелі в Кушадаси працівники заблокували роботу
У Туреччині почалися страйки в готелях
29 серпня, 15:10
За словами президента, Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес
Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
4 вересня, 16:29
Політична нестабільність у Франції викликає стурбованість у рейтингових агентств
Fitch понизив кредитний рейтинг Франції на тлі політичної нестабільності
13 вересня, 07:21
У Берліні Кароль Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони
14 вересня, 08:28
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
9 вересня, 14:33

Економіка

Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників
Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
Глава Єврокомісії пообіцяла представити 19-й пакет санкцій проти Росії
Глава Єврокомісії пообіцяла представити 19-й пакет санкцій проти Росії
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
США затвердили пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО – Reuters
США затвердили пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО – Reuters
«Транснєфть» повідомила про скорочення поставок через атаки дронів – Reuters
«Транснєфть» повідомила про скорочення поставок через атаки дронів – Reuters

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua