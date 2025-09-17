Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників

Багато жителів Франції завтра вийдуть на протест проти дій влади

Профспілки закликають робітників до страйку на знак протесту проти бюджетних заходів жорсткої економії

Францію охопила хвиля підготовки до одного з наймасштабніших страйків цього року, запланованого на 18 вересня. За даними профспілок, до участі у протестах по всій країні готуються до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози. Про це пише «Главком» із посиланням на bfmtv.com.

Люди виходять на знак протесту проти заходів бюджетної економії у Франції та політики президента Макрона та уряду країни.

До страйку приєднаються представники багатьох ключових секторів, включаючи:

Державні службовців

Вчителів

Працівників енергетичної галузі

Фармацевтів

Водіїв таксі

Найбільший транспортний хаос очікується через участь у протестах залізничників та інших працівників транспортної сфери.

На сьогоднішній день влада зафіксувала приблизно 250 оголошених зібрань по всій Франції.

Для забезпечення порядку та безпеки під час акцій протесту уряд Франції планує задіяти близько 80 тис. співробітників правоохоронних органів.

Цей страйк, як очікується, буде значно більшим, ніж той, що відбувся 10 вересня, коли на вулиці вийшли близько 197 тис. людей.

Раніше уряд Франції оголосив про масштабну реформу, яка покладе край довічним привілеям для колишніх високопосадовців. Цей крок, ініційований прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню, має на меті продемонструвати солідарність з громадянами та посилити довіру до влади.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відмовився від ідеї скорочення державних свят і шукає інші способи стабілізувати бюджет. Він стикається зі складним завданням переконати роздрібнений парламент відновити державні фінанси, особливо після того, як агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг країни.



