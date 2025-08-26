Головна Світ Соціум
Нетаньягу назвав удар Ізраїлю по лікарні в Газі «трагічною помилкою»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Нетаньягу назвав удар Ізраїлю по лікарні в Газі «трагічною помилкою»
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав удар по лікарні Насера в Хан-Юнісі «трагічною помилкою»
фото з відкритих джерел

Ізраїль наніс авіаудар по лікарні Нассер у секторі Гази у понеділок, 26 серпня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив співчуття з приводу удару по лікарні Насера в Хан-Юнісі, назвавши це «трагічною помилкою». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла провести негайне розслідування інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп висловив незадоволення цим інцидентом і закликав до швидкого завершення війни в Газі.

За даними ізраїльських ЗМІ, удар завдали танкісти на прохання 36-ї дивізії. Однак військово-повітряні сили Ізраїлю, які зазвичай використовують високоточні боєприпаси з можливістю відведення від цілі, незвично швидко відмежувалися від цього інциденту. Це може свідчити про напруження між різними підрозділами ЦАХАЛ.

Удар по лікарні спричинив обурення серед світових лідерів та гуманітарних організацій. Перший снаряд влучив у верхній поверх будівлі, убивши оператора Reuters Гуссама аль-Масрі. Другий снаряд розірвався через кілька хвилин, коли на місце прибули рятувальники та інші журналісти. Серед загиблих – журналістка Маріам Дагга з AP News та оператор Мохаммед Саламе з Al Jazeera. Загальна кількість жертв сягнула щонайменше двадцяти осіб, включаючи рятувальників.

Лікарня Насера є однією з найбільших у Секторі Гази, але критично страждає від нестачі ресурсів. Загиблі журналісти та рятувальники документували гуманітарну кризу в регіоні.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

