Парламент Фінляндії сьогодні розпочне обговорення питання вступу до НАТО

Зараз близько 100 членів Едускунта готові проголосувати за приєднання до НАТО

Парламент Фінляндії – Едускунта – сьогодні, 20 квітня, розпочне обговорення питання про вступ країни до НАТО, повідомляють європейські ЗМІ.

Для ініціювання процесу вступу до Північноатлантичного альянсу «за» має проголосувати переважна більшість членів 200-місного парламенту.

За даними фінських ЗМІ, зараз близько 100 членів готові проголосувати за приєднання до НАТО, 12 парламентаріїв виступають проти. Інші чекають початку дебатів, щоб визначитися з позицією.

Раніше у квітні фінський прем'єр-міністр Санна Марін заявила, що Фінляндія протягом найближчих тижнів ухвалить рішення про те, чи слід вступати до НАТО.

До цього британська газета The Times повідомила, що Швеція та Фінляндія мають намір вступити до НАТО влітку 2022 року.

Нагадаємо, на території Росії в напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включаючи ракетні системи. Це відбулося за кілька годин після того, як Росія попередила Гельсінкі про можливу відповідь на вступ Фінляндії до НАТО.