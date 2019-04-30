МЗС України вимагає від РФ припинити видачу паспортів жителям окупованого Донбасу



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Україна звертається до міжнародних партнерів не визнавати і не приймати документи, видані Росією мешканцям ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з початком функціонування на території Ростовської області Російської Федерації центрів видачі паспортів РФ громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях в Донецькій і Луганській областях України. Про це йдеться у заяві МЗС.

«У цьому зв’язку, вчергове наголошуємо, що згадані міжнародно-протиправні діяння Кремля грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України. Своїми діями Росія наочно демонструє свою абсолютну зневагу до норм і принципів міжнародного права. Свідомо обравши курс на ескалацію, Російська Федерація також фундаментально підриває Мінські домовленості, стороною яких вона є», - зазначається зовнішньополітичне відомство.

МЗС України в черговий раз заявляє: «Протиправні рішення Кремля, які мають на меті полегшити отримання громадянами України російського громадянства, є юридично нікчемними та не визнаються Україною». Вони жодним чином не впливають на належність мешканців тимчасово окупованих Росією територій в Донецькій і Луганській областях до громадянства України, визначеного Конституцією та законодавством України».

Україна категорично вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, скасувати зміни до федеральних законів РФ з питань громадянства в частині полегшення процедури його набуття для громадян України, а також укази президента Росії від 24 квітня 2019 року № 183 і від 18 лютого 2017 року №74 та усі рішення, прийняті на їх виконання.

Україна звертається до міжнародних партнерів не визнавати і не приймати документи, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій і Луганській областях України, з порушенням Конституції та законодавства України, а також будь-які правочини, здійснені з такими документами.

«Поновлюємо також свій наполегливий заклик посилити консолідований політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою дотримання ним норм і принципів міжнародного права, у тому числі шляхом розширення персональних і секторальних санкцій проти держави-агресора», - йдеться у заяві МЗС.

Як повідомлялося, у Ростовській області у тестовому режимі почав працювати центр, у якому планується видавати російські паспорти жителям ОРДЛО.

Раніше прес-сектретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російське громадянство дозволить жителям ОРДЛО мати документи, які визнаються не тільки в Росії.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу. 25 квітня Путін заявив, що якщо сусідні з Україною країни - Польща, Угорщина, Румунія - видають свої паспорти українцям, то «чому Росія цього не може робити?». 27 квітня Путін заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не лише тих, які живуть на окупованих територіях Донбасу.