Таліби тримають під домашнім арештом експрезидента та прем'єра Афганістану
Нині Карзай та Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом у Кабулі без охоронців
Колишній президент Афганістану Хамід Карзай та прем’єр-міністр країни Абдулла Абдулла знаходяться під домашнім арештом у Кабулі. Про це повідомляє CNN.
За словами співрозмовників, у понеділок, 23 серпня, таліби вилучили зброю у групи охоронців Карзая і забрали у нього автомобілі, тож колишній президент переїхав до Абдулли.
У середу таліби також провели обшук у будинку Абдулли, забрали у нього охорону та транспортні засоби. Нині Карзай та Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом у Кабулі без охоронців.
Минулого тижня представник талібів заявив, що радикальний рух хоче сформувати «інклюзивний» уряд. Відтоді вони провели переговори з колишнім президентом Карзаєм та прем’єром Абдуллою, які залишилися в Кабулі, коли таліби захопили столицю.
До слова, терористичний «Талібан» звинуватив західні країни в нелюдяності.
Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.
Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.
До слова, країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях.
Тим часом колишній президент США Дональд Трамп назвав захоплення Афганістану талібами найбільшим військовим приниженням Сполучених Штатів.
До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.
23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.
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