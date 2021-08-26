Таліби тримають під домашнім арештом експрезидента та прем'єра Афганістану

Колишній президент Афганістану Хамід Карзай не став тікати з Кабулу після приходу талібів

Нині Карзай та Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом у Кабулі без охоронців

Колишній президент Афганістану Хамід Карзай та прем’єр-міністр країни Абдулла Абдулла знаходяться під домашнім арештом у Кабулі. Про це повідомляє CNN.

За словами співрозмовників, у понеділок, 23 серпня, таліби вилучили зброю у групи охоронців Карзая і забрали у нього автомобілі, тож колишній президент переїхав до Абдулли.

У середу таліби також провели обшук у будинку Абдулли, забрали у нього охорону та транспортні засоби. Нині Карзай та Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом у Кабулі без охоронців.

Минулого тижня представник талібів заявив, що радикальний рух хоче сформувати «інклюзивний» уряд. Відтоді вони провели переговори з колишнім президентом Карзаєм та прем’єром Абдуллою, які залишилися в Кабулі, коли таліби захопили столицю.

До слова, терористичний «Талібан» звинуватив західні країни в нелюдяності.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях.

Тим часом колишній президент США Дональд Трамп назвав захоплення Афганістану талібами найбільшим військовим приниженням Сполучених Штатів.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.