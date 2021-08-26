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    Російські пропагандисти відфотошопили фото Reuters, домалювавши зброю афганцям

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    Пропагандисти РФ відфотошопили світлину Reuters, де родина афганців прибуває до Бельгії після евакуації - Російські пропагандисти відфотошопили фото Reuters, домалювавши зброю афганцям
    Пропагандисти РФ відфотошопили світлину Reuters, де родина афганців прибуває до Бельгії після евакуації

    Російська державна телекомпанія RT прифотошопила зброю та вибухівку на зображення афганської сім’ї біженців

    Російські пропагандисти відфотошопили світлину Reuters, де родина афганців прибуває до Бельгії після евакуації, домалювавши тим РПГ та автомати, а пізніше – видалили світлину. На це звернув увагу британський блогер JimmySecUK.

    «Нічого особливого, просто російська державна телекомпанія RT прифотошопила зброю та вибухівку на зображення невинної афганської сім’ї біженців, щоб зобразити їх як терористів», – прокоментував блогер.

    На оригінальному фото агентства Reuters сфотографовано чоловіка, жінку та дитину, які прибувають на військову базу Мельсбрук (Бельгія) після того, як таліби увійшли в столицю Афганістану Кабул.

    Відредаговане зображення з'явилося на офіційному англомовному твіттері RT (2,9 млн підписників). До рюкзаків людей на фото в твіті RT були прироблені автомати Калашникова, гранатомет і ракетниця.

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    Твіт був такий: «Деякі терористи отримують безкоштовний квиток з Афганістану?» Далі без посилання на джерело – американський портал Defense One – цитувався анонімний «представник американського уряду». «До 100 евакуйованих афганців входять в списки спостереження спецслужб», – говорилося в цитаті.

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    Фото також супроводжувалося вертикальним написом: «Попередження: відфотошоплене зображення». Але розглянути це попередження було непросто: висота його шрифту на айфоні становила близько міліметра.

    У коментарях блогер JimmySecUK дав посилання на кеш, де зберігається видалена відфотошоплена світлина.

    До слова, українці відмовились евакуюватись з Афганістану російськими літаками.

    Як відомо, 22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

    23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

    Рух «Талібан» заявив, що заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня.

    До слова, евакуйовані з Афганістану біженці тимчасово проживатимуть на Київщині.

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    Теги: Росія пропаганда Афганістан Бельгія Талібан біженці
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    Російські пропагандисти відфотошопили фото Reuters, домалювавши зброю афганцям