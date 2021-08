Російські пропагандисти відфотошопили фото Reuters, домалювавши зброю афганцям

Російські пропагандисти відфотошопили світлину Reuters, де родина афганців прибуває до Бельгії після евакуації, домалювавши тим РПГ та автомати, а пізніше – видалили світлину. На це звернув увагу британський блогер JimmySecUK.

«Нічого особливого, просто російська державна телекомпанія RT прифотошопила зброю та вибухівку на зображення невинної афганської сім’ї біженців, щоб зобразити їх як терористів», – прокоментував блогер.

Nothing to see here, just Russian state broadcaster RT photoshopping weapons and explosives onto an image of an innocent Afghan refugee family to portray them as terrorists. pic.twitter.com/jLRDs5WlHo