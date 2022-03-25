Reuters: 60% російських високоточних ракет не потрапили в ціль

Гіперзвукова балістична ракета малої дальності, яка не розірвалася, з комплексу «Іскандер»

Розвідка показала, що відсоток відмов російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%, залежно від дня

Сполучені Штати оцінюють, що Росія стикається з відмовою до 60% високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

Посилаючись на американську розвідку, троє американських офіційних осіб заявили, що, за оцінками Сполучених Штатів, рівень відмов Росії змінюється день у день. Він залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він досяг 60%.

Один з чиновників сказав, що розвідка показала, що відсоток відмов російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%, залежно від дня.

Два експерти, опитані агентством Reuters, заявили, що будь-який рівень відмов у 20% і вище буде вважатися високим.

Офіційні особи не розкрили, що саме є причиною високих показників відмов російських ракет.

Журналісти зазначають, що така висока частота відмов може охоплювати що завгодно – від невдалих запусків до того, що ракета не вибухне при ударі.

Представники оборони США повідомили журналістам цього тижня, що за оцінками Пентагону Росія запустила понад 1100 ракет усіх видів з початку війни. Американські офіційні особи досі не сказали, скільки з них потрапили до своїх цілей, а скільки не змогли.

Раніше, ЗСУ збили літак та крилату ракету, які летіли в бік Кривого Рогу.

Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.