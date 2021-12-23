Як проходить пресконференція Путіна. Показові фото

Представники регіонів РФ традиційно принесли на захід плакати для привернення уваги

23 грудня у Москві відбувається велика пресконференція російського лідера Володимира Путіна. На відміну від минулорічного онлайн формату, сьогодні зустріч з медіа очна. Проте відстань президентського крісла до першого ряду журналістів складає понад 10 метрів.

На заході присутні представники російських центральних і регіональних ЗМІ, а також іноземні медіа. Зокрема, запрошено було три представники іноземних агентів, а саме видання «Медуза», «Радіо Свобода» і телеканал «Дождь». Примітно, що на пресконференцію не покликали «Новую газету», керівник якої Дмитро Муратов нещодавно отримав Нобелівську премію миру.

Традиційно багато людей для привернення уваги Путіна взяли із собою плакати, на яких міститься сутність їхніх питань до Путіна. Проте на жодному з них немає гострих зауважень до російського лідера.

Модерує захід незмінний прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Російський лідер трохи запізнився на пресконференцію. За кілька хвилин до появи Путіна до зали принесли його термокружку.

Раніше повідомлялося, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову, під час якої говорили про Україну..

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