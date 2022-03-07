Переможець Євробачення-2017 заспівав пісню українською мовою (відео)
Сальвадор заспівав хіт «Обійми» гурту «Океан Ельзи»
Португальський співак Сальвадор Собрал, який переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2017, підтримав Україну. Артист опублікував відео, в якому разом із напарником заспівав пісню українською мовою.
«Мир Україні», – написав співак.
Сальвадор заспівав хіт «Обійми» гурту «Океан Ельзи».
У підписі до відео артист залишив контакти людей, які допомагають збирати гуманітарну допомогу для українців у Португалії.
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