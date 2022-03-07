Переможець Євробачення-2017 заспівав пісню українською мовою (відео)

Сальвадор заспівав хіт «Обійми» гурту «Океан Ельзи»

Португальський співак Сальвадор Собрал, який переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2017, підтримав Україну. Артист опублікував відео, в якому разом із напарником заспівав пісню українською мовою.

«Мир Україні», – написав співак.

Сальвадор заспівав хіт «Обійми» гурту «Океан Ельзи».

У підписі до відео артист залишив контакти людей, які допомагають збирати гуманітарну допомогу для українців у Португалії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Salvador Sobral (@salvadorsobral.music)

Напередодні Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.

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