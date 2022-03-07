  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Переможець Євробачення-2017 заспівав пісню українською мовою (відео)

    Португальський співак Сальвадор Собрал підтримав Україну - Переможець Євробачення-2017 заспівав пісню українською мовою (відео)
    Португальський співак Сальвадор Собрал підтримав Україну
    фото з відкритих джерел

    Сальвадор заспівав хіт «Обійми» гурту «Океан Ельзи»

    Португальський співак Сальвадор Собрал, який переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2017, підтримав Україну. Артист опублікував відео, в якому разом із напарником заспівав пісню українською мовою.

    «Мир Україні», – написав співак.

    Сальвадор заспівав хіт «Обійми» гурту «Океан Ельзи».

    У підписі до відео артист залишив контакти людей, які допомагають збирати гуманітарну допомогу для українців у Португалії.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Salvador Sobral (@salvadorsobral.music)

    Напередодні Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.

    6 березня росіяни вбили в Ірпені українського актора. Йому було 33 роки.

    Читайте також:
    Теги: Євробачення Океан Ельзи Instagram співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Переможець Євробачення-2017 заспівав пісню українською мовою (відео)