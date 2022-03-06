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    Calvin Klein і Tommy Hilfiger йдуть із Росії та Білорусі

    Власник брендів припиняє працювати з країнами-агресорками - Calvin Klein і Tommy Hilfiger йдуть із Росії та Білорусі
    Власник брендів припиняє працювати з країнами-агресорками
    фото: InCountryValue

    Магазини брендів закриють, але співробітники продовжать отримувати зарплату

    Компанія PVH, якій належать Calvin Klein і Tommy Hilfiger, з 7 березня закриє магазини і призупинить діяльність в РФ і Білорусі. Про це повідомляється в Instagram PVH.

    Рішення про закриття всіх магазинів і зупинку комерційної діяльності в Росії і Білорусі з 7 березня прийнято у зв'язку з війною в Україні.

    «Протягом останніх 10 днів PVH насамперед турбувався про всіх людей, постраждалих через війну в Україні і загострення гуманітарної кризи. Ми як і раніше зосереджені і прагнемо надати всім постраждалим співробітникам і їх близьким всебічну фінансову, операційну і моральну підтримку», – йдеться в повідомленні.

    У компанії відзначили, що 550 їх співробітників в Росії продовжать отримувати зарплату.

    Нагадаємо, ТікТок більше не працюватиме в Росії.

    Також Puma закриє всі магазини в РФ.

    4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

    До слова, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Раніше стало відомо, що Microsoft йде із Росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ, тепер великі мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola.

    Теги: Росія санкції Instagram
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    Calvin Klein і Tommy Hilfiger йдуть із Росії та Білорусі