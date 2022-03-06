Calvin Klein і Tommy Hilfiger йдуть із Росії та Білорусі

Магазини брендів закриють, але співробітники продовжать отримувати зарплату

Компанія PVH, якій належать Calvin Klein і Tommy Hilfiger, з 7 березня закриє магазини і призупинить діяльність в РФ і Білорусі. Про це повідомляється в Instagram PVH.

Рішення про закриття всіх магазинів і зупинку комерційної діяльності в Росії і Білорусі з 7 березня прийнято у зв'язку з війною в Україні.

«Протягом останніх 10 днів PVH насамперед турбувався про всіх людей, постраждалих через війну в Україні і загострення гуманітарної кризи. Ми як і раніше зосереджені і прагнемо надати всім постраждалим співробітникам і їх близьким всебічну фінансову, операційну і моральну підтримку», – йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що 550 їх співробітників в Росії продовжать отримувати зарплату.

Нагадаємо, ТікТок більше не працюватиме в Росії.

Також Puma закриє всі магазини в РФ.

4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

До слова, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

Раніше стало відомо, що Microsoft йде із Росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ, тепер великі мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola.