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Нідерланди готують до відправки ЗСУ перші 18 винищувачів F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нідерланди готують до відправки ЗСУ перші 18 винищувачів F-16
Перші винищувачі F-16 невдовзі прибудуть в Україну
фото ілюстративне

Марк Рютте: «Нідерланди готові допомагати Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу»

Уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Як зазначається, зранку він провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Серед основних питань було рішення Євроради розпочати переговори щодо інтеграції України до Європейського союзу.

«Я вражений прогресом, досягнутим Україною, і Нідерланди готові допомагати Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу», – заявив прем'єр.

Він також додав, що Амстердам докладе усіх зусиль, аби досягти домовленості про фінансову підтримку України з боку ЄС під час засідання в лютому 2024 року.  У тому ж числі Рютте повідомив Зеленському про рішення уряду Нідерландів щодо підготовки перших винищувачів F-16 для передачі Україні.

«Окрім дозволу на експорт, для того, щоб поставка відбулася, необхідно виконати низку інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну відданість Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для реагування на триваючу російську агресію», – додав Рютте.

Раніше Повітряні сили пояснили, чому F-16, які отримає Україна, не можна одразу випускати на фронт.

Читайте також: Винищувачі F-16 – «чарівна паличка» для України?
Теги: Нідерланди винищувач

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