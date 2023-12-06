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Подарунок побратиму: Повітряні сили повідомили деталі збиття російського Су-24М біля Зміїного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Подарунок побратиму: Повітряні сили повідомили деталі збиття російського Су-24М біля Зміїного
5 грудня ЗСУ знищили російський Су-24М
фото з відкритих джерел

Ровесник Збройних сил замовив на день народження російську «Сушку» –посилка надійшла вчасно

Увечері 5 грудня над Чорним морем в районі острова Зміїного українські військові збили російський літак Су-24М. Це стало подарунком на день народження командира зенітної ракетної батареї Павла. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Facebook.

«Ровесник Збройних сил замовив на день народження російську «Сушку» –посилка надійшла вчасно», – йдеться у повідомленні.

Командир зенітної ракетної батареї Павло народився 6 грудня 1991 року. Коли в нього запитали, який би він хотів отримати подарунок на свій день народження, той відповів: «Найбільше хотілося б у цей день почути в рацію: «Ціль знищена!», «замовити» собі, до прикладу, чергову збиту російську «Сушку».

«Побратими постаралися! Увечері 5 грудня російський Су-24м пішов на дно услід «за русскім воєнним кораблем», – йдеться у повідомленні.

Павло розповів, що радий за хлопців, проте хотів би бути особисто присутнім при збитті російського літака. Але наразі він у госпіталі, попереду в нього операції на хребті. Крім цього, він наголосив, що його підрозділ від початку повномасштабного вторгнення знищив понад сотню цілей – пілотованих апаратів, ракет, БПЛА. Зокрема, в перші дні війни вдалося знищити російський Су-35 у Київській області. «Ми спочатку навіть не усвідомили, яку жирну ціль збили. Просто працювали… А далі регулярно поповнювали «рахунок». Перші тижні я навіть не записував знищені цілі, не було часу на такі формальності», – сказав Павло.

Проте найбільш «урожайним» днем він вважає той, коли за 30 хвилин вдалося знищити три ворожі вертольоти Ка-52, що атакували Вугледар. Через декілька годин після цього були знищені крилата ракета Х-59 та «Орлан-10». Зі слів Павла, найважче не збити ціль, а саме вчасно виявити та захопити її.

«Звісно, є ще незакриті «гештальти» по знищених цілях… До прикладу, А-50 або хоча б Су-57… А ще краще борт, в якому летітиме головний терорист…» – повідомив командир.

Нагадаємо, 5 грудня ЗСУ збили російський літак Су-24М над Чорним морем. У РФ вважають, що знищення борту відбулося за допомогою «незрозумілої, але далекобійної» системи ППО під час виконання бойового завдання над Чорним морем. Зокрема, літак діяв під прикриттям винищувача Су-30СМ.

Теги: Чорне море ЗСУ війна літак винищувач

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