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Літак США перехопив іранський дрон над своїм авіаносцем

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Літак США перехопив іранський дрон над своїм авіаносцем
Авіаносець USS Dwight D. Eisenhower
фото з відкритих джерел

Іранський безпілотник пролетів небезпечно і непрофесійно поблизу авіаносця

Американський винищувач перехопив безпілотний літальний апарат з Ірану в повітряному просторі над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower. Про це повідомляє Центральне командування США.

Зазначається, що іранський БПЛА пролетів небезпечно і непрофесійно поблизу авіаносця в Перській затоці.

Американський винищувач перехопив безпілотник з Ірану над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower
Американський винищувач перехопив безпілотник з Ірану над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower
фото: Центральне командування США

Центральне командування США додало, що авіаносець і кораблі, які його супроводжують, були направлені в регіон Перської затоки для забезпечення безпеки в цьому районі. 

«Військово-морські сили США продовжуватимуть літати та плавати там, де це дозволяє міжнародне право», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військовий корабель ВМС США в Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю. 

Теги: авіаносець винищувач безпілотник Іран США

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