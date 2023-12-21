Повітряні сили пояснили, чому F-16, які отримає Україна, не можна одразу випускати на фронт

Росія звичайно використовує проти України не всю свою армаду, однак літаки окупантів технологічно більш розвинені

Російська авіація це близько 1,5 тис. бойових літаків, які є в складі РФ

Літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Він зауважив, що Росія звичайно використовує проти України не всю свою армаду, однак літаки окупантів технологічно більш розвинені.

«Треба ці літаки буде модернізовувати, тому що ми протистоїмо серйозній «машині». Російська авіація це близько 1,5 тис. бойових літаків, які є в складі РФ. Звичайно не вся ця армада атакує Україну. Кілька сотень зосереджено близько до українських кордонів (кілька десятків км.)Таким чином вони мають технологічні літаки Су-35 Су-34. Потрібно, щоб F-16 не уступав по параметрах», – сказав Ігнат.

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Раніше Ігнат уточнив, що F-16 навряд чи якось допомагатимуть у боротьбі з балістикою.

Нагадаємо, колишній директор головного розвідувального управління при уряді США (ЦРУ) Девід Петреус зазначив, що американські винищувачі F-16 могли б змінити перебіг війни в Україні.

Президент Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.