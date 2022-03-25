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    Під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася акція на підтримку України (фото)

    У Брюсселі під час саміту НАТО відбулася акція на підтримку України - Під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася акція на підтримку України (фото)
    У Брюсселі під час саміту НАТО відбулася акція на підтримку України
    Фото: Дарія Озерянова

    Понад 1000 учасників акції вимагали від НАТО закрити небо над Україною

    Під час саміту НАТО, що відбувся у Брюсселі, відбувся мітинг на підтримку України. Як повідомила «Главкому» учасниця події, легкоатлетка Дарія Озерянова, в акції взяли участь понад 1000 людей. «Переважна більшість з них українці, але були і місцеві, які підтримують Україну», – зазначила вона. Люди співали український гімн, вигукували гасла з вимогою закрити небо над Україною.

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    Під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася акція на підтримку України (фото)
    Під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася акція на підтримку України (фото)
    Під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася акція на підтримку України (фото)
    Під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася акція на підтримку України (фото)
    Дарія Озерянова

    Як повідомлялося, 24 березня у Брюселі відбувся екстрений саміт НАТО. Він тривав три години за зачиненими дверима. За результатами саміту генсек НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію.

    Повідомлялося також, що у столиці Болгарії Софії ввечері 24 березня пройшла багатотисячна хода в підтримку України. Це стало відповіддю на дії Росії і їхніх дипломатів.

    Нагадаємо, посол Росії в Болгарії Елєонора Мітрофанова спровокувала черговий скандал. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». В етері російського телеканалу Мітрофанова піддала критиці болгарський уряд за його підтримку України у війні проти Росії. «Люди в Болгарії досі не підтримують риторику та дії свого уряду щодо спецоперації в Україні», – сказала вона.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася акція на підтримку України (фото)