Під час саміту НАТО в Брюсселі відбулася акція на підтримку України (фото)

У Брюсселі під час саміту НАТО відбулася акція на підтримку України

Понад 1000 учасників акції вимагали від НАТО закрити небо над Україною

Під час саміту НАТО, що відбувся у Брюсселі, відбувся мітинг на підтримку України. Як повідомила «Главкому» учасниця події, легкоатлетка Дарія Озерянова, в акції взяли участь понад 1000 людей. «Переважна більшість з них українці, але були і місцеві, які підтримують Україну», – зазначила вона. Люди співали український гімн, вигукували гасла з вимогою закрити небо над Україною.

Як повідомлялося, 24 березня у Брюселі відбувся екстрений саміт НАТО. Він тривав три години за зачиненими дверима. За результатами саміту генсек НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію.

Повідомлялося також, що у столиці Болгарії Софії ввечері 24 березня пройшла багатотисячна хода в підтримку України. Це стало відповіддю на дії Росії і їхніх дипломатів.

Нагадаємо, посол Росії в Болгарії Елєонора Мітрофанова спровокувала черговий скандал. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». В етері російського телеканалу Мітрофанова піддала критиці болгарський уряд за його підтримку України у війні проти Росії. «Люди в Болгарії досі не підтримують риторику та дії свого уряду щодо спецоперації в Україні», – сказала вона.