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    Під Харковом збили ще один літак окупантів (відео)

    Під Харковом збили ще один літак окупантів (відео)
    фото: скріншот із відео

    На відео чутно як українські військові радіють ще одному збитому літаку

    Українські військові збили ще один літак російських окупантів на Харківщині.

    Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

    Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

    Раніше, військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів. Раніше повідомлялося, що сили опору України ліквідували ще одного російського генерала.

    Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

    Теги: росія окупанти армія війна літак військові
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    Під Харковом збили ще один літак окупантів (відео)