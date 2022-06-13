Голова Херсонської ОВА назвав кількість деокупованих населених пунктів

На Херсонщині нараховується 49 тергромад, у які входять 696 населених пунктів

Голова Херсонської ОВА: «За моїми оцінками, з області виїхала половина мешканців»

За оцінками голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути з області виїхала половина мешканців. Це ж саме стосується й обласного центру. Про це очільник повідомив в інтерв'ю «Главкому».

«Якщо до війни у Херсоні мешкало 300 тис. осіб, то нині залишилося 140-150 тис. людей. В області нараховувався 1 млн мешканців, а залишилося близько 500 тис.», – розповів Лагута.

Мешканці виїжджали у трьох напрямках: Миколаївському (через Снігурівку-Олександрівку), на Кривий Ріг (через Берислав-Давидів Брід) і Крим. Наразі напрямки Миколаєва та Кривого Рогу недоступний для виїзду людей. Тому вони їдуть або до Криму, або до Запорізької області (через Василівку).

За словами очільника ОВА на Херсонщині нараховується 49 тергромад, у які входять 696 населених пунктів. На момент нашої розмови (11 червня – «Главком») 26 населених пунктів деокуповано у трьох тегромадах.

Нарада після деокупації Кочубеївскої громади Херсонської області, квітень 2022 року. Фото надано пресслужбою військової адміністрації

«Тут важливо наголосити: не на всі звільнені території повернулися мешканці. Частину сіл повністю зруйновано, вони залишаються своєрідною «сірою зоною». Але там немає окупантів», – уточнив Лагута.

Також голова Херсонської ОВА зазначив, що росіяни продовжують на півдні України звірства, подібно до тих, що ми бачили у Бучі та Ірпені.

«Такі сигнали надходять, ми їх передаємо до прокуратури. Найбільше тривожних дзвіночків одержали з територій у напрямку Дніпропетровщини, де велися активні бойові дії», – зазначив він.

Лагута запевняє, що деокупація всієї Херсонщини обов’язково відбудеться. «Це стане можливим, коли угрупування Збройних сил України з боку Дніпропетровської і Миколаївської областей, одержить підсилення у вигляді важкого озброєння від західних союзників», – заявив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, Україна продовжує бюджетні виплати на окупованій Херсонщині.

Тим часом у Херсонській області знову з'явився зв'язок та інтернет від українських операторів.

Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області. Зокрема, йдеться про т.зв. «голову Херсонської обладміністрації» та «голову Херсонської міської адміністрації».

Раніше призначеному російськими окупантами «голові» Херсонської міської адміністрації Олександру Кобцю прокуратура оголосила підозру у колабораційній діяльності.