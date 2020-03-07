США відправлятимуть на карантин всі долари з Азії



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Якщо епідемія продовжить поширюватися й органи охорони здоров’я США або Державний департамент визначать конкретні додаткові країни ризику, ФРС готова запровадити додаткові модифіковані процедури Фото Reuters

Станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб

Федеральна резервна система США відправлятиме на карантин долари з Азії перед поверненням їх у фінансову систему США.

Про це повідомляє Japan Times.

«Доларові банкноти з Китаю потраплятимуть в карантин через епідемію коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові процедури «передбачають триваліший період утримання», тож валюта, яка надходить з Китаю або з інших регіонів Азії, зберігатиметься протягом як мінімум «семи-десяти днів до обробки депозитів».

Якщо епідемія продовжить поширюватися й органи охорони здоров’я США або Державний департамент «визначать конкретні додаткові країни ризику, ФРС готова запровадити додаткові модифіковані процедури», зазначив прес-секретар відомства.

Станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

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