  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    США відправлятимуть на карантин всі долари з Азії

    • Розсилка
    Якщо епідемія продовжить поширюватися й органи охорони здоров&rsquo;я США або Державний департамент визначать конкретні додаткові країни ризику, ФРС готова запровадити додаткові модифіковані процедури - США відправлятимуть на карантин всі долари з Азії
    Якщо епідемія продовжить поширюватися й органи охорони здоров’я США або Державний департамент визначать конкретні додаткові країни ризику, ФРС готова запровадити додаткові модифіковані процедури
    Фото Reuters

    Станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб

    Федеральна резервна система США відправлятиме на карантин долари з Азії перед поверненням їх у фінансову систему США.

    Про це повідомляє Japan Times.

    «Доларові банкноти з Китаю потраплятимуть в карантин через епідемію коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що нові процедури «передбачають триваліший період утримання», тож валюта, яка надходить з Китаю або з інших регіонів Азії, зберігатиметься протягом як мінімум «семи-десяти днів до обробки депозитів».

    Якщо епідемія продовжить поширюватися й органи охорони здоров’я США або Державний департамент «визначать конкретні додаткові країни ризику, ФРС готова запровадити додаткові модифіковані процедури», зазначив прес-секретар відомства.

    Станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Читайте також:
    На Буковині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ, епідпоріг перевищений на 36%
    США карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ