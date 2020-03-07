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    Події в Україні

    В Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус

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    В Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус

    У світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3491 особа

    Міністерство охорони здоров’я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    Зазначається, що також працює Telegram-канал «Коронавірус_інфо» з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом Covid-19 в Україні.

    Наголошується, що це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я, що містить всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців.

    Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю – 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

    За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

    На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3491 особа, одужали 57 389 осіб.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

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