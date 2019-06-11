Підозрюваний в організації вбивства Олешка Сігіда раптово «захворів»



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На днях суд відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка

Михайло Сігіда зранку 11 червня намагався лягти на лікування у столичну клініку «Борис»

Підозрюваний в організації вбивства Віталія Олешка «Сармата» Михайло Сігіда у вівторок, 11 червня, не з'явився на розгляд власної заяви про відвід судді Вячеславу Підпалому, повідомивши суд, що він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Про це повідомляє Громадське із зали суду.

Крім того, на засідання суду не з'явилися і захисники Сігіди.

Прокурор заперечував щодо задоволення відводу.

Суддя Володимир Карабань відмовив у відводі судді Підпалому.

Начальник кримінальної поліції В'ячеслав Абороськін повідомив журналістам, що Сігіда зранку 11 червня намагався лягти на лікування у столичну клініку «Борис», а вчора підозрюваний затягував процес. Спочатку просив надати йому державного захисника, а коли суд погодив надання, з'явився його приватний адвокат, який чекав весь час в автомобілі. Потім вони кілька годин ознайомлювалися з матеріалами справи та оголосили відвід судді.

Як відомо, 7 червня близько 50 побратимів Віталія Олешка «Сармата» вимагали взяти під варту звільненого підозрюваного Віталія Сігіду та прийшли в Печерський суд вимагати пояснень від судді Павла Вовка, який змінив йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше журналістка програми Схеми Наталя Седлецька повідомила, що Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка.

Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.

17 січня Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою чотирьом ймовірним виконавцям вбивства Віталія Олешка «Сармата»: Максиму Владимиренкову та Олександру Обухову на 1 місяць, Артему Матюшину та Миколі Ломаці - на два.

Також Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді - ймовірному організатору вбивства.

16 грудня 2018 року у Харкові правоохоронці затримали мешканця Дніпра Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства Олешка. Підозрюваний намагався вилетіти до Туреччини рейсом «Харків – Стамбул». 18 грудня суд заарештував Бродського.

Бродський наразі перебуває під нічним домашнім арештом.