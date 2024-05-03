Удари по російських нафтозаводах. Захід почав змінювати свою думку?

Атаки дронів мають більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції західних країн

Бачу, як змінюється тональність західної преси та експертних кіл стосовно ударів Служби Безпеки України по НПЗ. На початку це були сухі повідомлення про черговий приліт. Зараз вже великі схвальні матеріали у провідних виданнях та думки експертів, що «кощєєва смерть Путіна» схована саме тут.

Аналітики CNN раніше заявляли, що атаки дронів мають більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції західних країн. Тепер ще одне авторитетне видання «Politico», опублікувало велику статтю про ефективність ударів по НПЗ. Журналісти вважають, що хвиля ударів безпілотників СБУ по нафтопереробним заводам в глибині Росії змусила Кремль поспішно захищати свою територію.

«Удари призвели до неймовірного – у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин», – пише Politico.

По суті, СБУ саджає Путіна на болючий шпагат. Через удари по НПЗ, Кремль змушений обирати: зберігати ціни на бензин для населення, щоб не було соціального вибуху чи дозволити його експортувати, щоб мати гроші на фронт.

За оцінкою «Politico» «для Москви це водночас і політична, і військова проблема. Дешеве паливо має важливе значення для військових зусиль Росії». Тому НПЗ – законна військова ціль для дронів Служби.

На цьому наголошує і голова СБУ Малюк: «Саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет: це фактично третина їхнього загального бюджету та левова частина військового. Необхідно мінімізувати ці надходження і автоматично перекрити кисень пану Путлєру».

«Politіco» наводить наслідки ударів по НПЗ: ціни на дизельне паливо для російських споживачів злетіли до небес, збільшившись майже на 10 відсотків лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20 відсотків з початку року, оскільки постачання скорочуються, і все більше підприємств змушені призупиняти виробництво.

Ще один наслідок роботи СБУ: Москва скоротила експорт палива до історичного мінімуму, відвантаживши суттєво менше дизельного палива порівняно з даними за той самий тиждень у 2023 році. При цьому експорт бензину з РФ взагалі заборонений. Зазначу, що криза з бензином в РФ настільки серйозна, що ворогу доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в сусідній Білорусії.

Окремо слід сказати дуже точно обрані цілі атак. Дрони завдають ударів по тим частинам НПЗ, де використано найбільше компонентів західного обладнання. Росії вкрай важко замінити це обладнання. «Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, через які ці нафтопереробні заводи вже важко замінюють західне обладнання, запасні частини та програмне забезпечення», – пише «Politico». Не слід забувати і про фронт.

Хочу погодитись тут з британським колегою Філіпом Інгремом, який є спеціалістом з планування НАТО: «Це дуже добрий спосіб зняти напругу з лінії фронту. Удари мають ефект, тому що вони руйнують нафтову та іншу критично важливу національну інфраструктуру РФ».

Взагалі, СБУ у цій війні проводить знакові операції: руйнування Кримського мосту; знищення морськими дронами кораблів чорноморського флоту РФ.

Тепер вдалі удари по НПЗ, яких вже 15. Причому, впевнений, на цій цифрі підлеглі Малюка не зупиняться.