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    Суспільство

    У Бердянську весь клас відправили на карантин через хворого на Covid-19 учня

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    &laquo;Навчання буде проводитися в онлайн-режимі&raquo;, - йдеться у повідомленні Бердянської міськради - У Бердянську весь клас відправили на карантин через хворого на Covid-19 учня
    «Навчання буде проводитися в онлайн-режимі», - йдеться у повідомленні Бердянської міськради

    У класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня

    У Бердянську сьогодні, 1 вересня, в одного з учнів загальноосвітньої школи виявили коронавірус і весь клас відправили на карантин до 17 вересня.

    Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради, передає Укрінформ.

    «Сьогодні, 1 вересня, від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання на Covid-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції», - йдеться у повідомленні.

    За рекомендацією лабцентру МОЗ України, у класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року.

    «Навчання буде проводитися в онлайн-режимі», - йдеться у повідомленні Бердянської міськради.

    За даними лабораторного центру, станом на ранок 1 вересня в області зареєстровано 1627 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус. 

    Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. 

    Станом на 1 вересня 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    школа навчання хвороби карантин коронавірус
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