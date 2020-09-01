У Бердянську весь клас відправили на карантин через хворого на Covid-19 учня



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«Навчання буде проводитися в онлайн-режимі», - йдеться у повідомленні Бердянської міськради

У класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня

У Бердянську сьогодні, 1 вересня, в одного з учнів загальноосвітньої школи виявили коронавірус і весь клас відправили на карантин до 17 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 1 вересня, від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання на Covid-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції», - йдеться у повідомленні.

За рекомендацією лабцентру МОЗ України, у класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року.

«Навчання буде проводитися в онлайн-режимі», - йдеться у повідомленні Бердянської міськради.

За даними лабораторного центру, станом на ранок 1 вересня в області зареєстровано 1627 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.

Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.

Станом на 1 вересня 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.