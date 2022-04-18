Окупанти «засвітили» нового «главу Херсона» (фото)

Гауляйтером Херсона став Ігор Кастюкевич (ліворуч), який є депутатом Держдуми Росії від путінської партії, а до України не мав жодного відношення

Гауляйтер Херсона зустрівся із кримським колегою

Призначений окупантами «мером» Херсона Ігор Кастюкевич зустрівся із «керівником» окупованого 2014 року Криму Сергієм Аксьоновим. Про це Кастюкевич написав у Telegram.

Два ставленики окупантів обговорили «деталі гуманітарної місії на звільнені території України».

Instagram-акаунт «ЧП/Крим», закритий для перегляду в Україні, опублікував новину про зустріч двох посіпак путінського режиму, переплутавши прізвище херсонського гауляйтера. Його обізвали «Каскевичем».

У Криму переплутали прізвище заступника фракції «Єдиної Росії», якого призначили «мером» Херсона - Кастюкевича обізвали Каскевичем

Нагадаємо, що Ігор Кастюкевич народився у Саратові і усе своє життя до появи у тимчасово окупованому рашистами Херсоні провів у Росії. 2017 року очолив кремлівський рух «Молодіжка ОНФ» (ОНФ, «Общероссийский народный фронт» - організація, яку заснував 2011 року тодішній прем'єм-міністр РФ Володимир Путін на противагу партії влади «Єдина Росія», яка тоді схилялася до формального президента Росії Дмитра Медведєва – ред.).

2021 року Кастюкевич став депутатом Держдуми від путінської «Єдиної Росії». Тоді ж особисто зустрічався із Путіним. Після обрання зайняв посаду заступника керівника думської фракції «єдиноросів».

Додамо, що окупанти на Херсонщині продовжують підготовку до «референдуму» щодо створення так званої народної республіки.

За даними омбудсмена Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.