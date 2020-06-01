Зґвалтування в Кагарлику: у справі можуть з'явитися нові підозрювані



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26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику

Наразі на можливу причетність до злочину перевіряють весь склад поліцейського відділення Кагарлика, у тому числі керівництво

У справі про зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області можуть з'явитися нові підозрювані - люди, які могли знати про злочин і не вжити заходів для його припинення.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його словами, якщо з'ясується, що про злочин знали інші працівники поліції і не вжили заходів для його припинення, їх також можуть притягнути до відповідальності.

«Щодо того, чи були вистріли у відділенні і чи були свідки з правоохоронних органів, які бачили цей злочин, але не припинили його. Це також є наступна кваліфікація, це покривання тяжкого та особливо тяжкого злочину, а саме про такий злочин ідеться», - сказав Монастирський.

Нардеп зазначив, що наразі на можливу причетність до злочину перевіряють весь склад поліцейського відділення Кагарлика, у тому числі керівництво.

«Йдеться про те, чи знав керівник, що у його відділенні здійснюються допити. Попри очевидну відповідь слідство встановлює і найближчим часом надасть таку відповідь», - сказав Монастирський.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

Джерело: РБК-Україна