  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зґвалтування в Кагарлику: у справі можуть з'явитися нові підозрювані

    • Розсилка
    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику - Зґвалтування в Кагарлику: у справі можуть з'явитися нові підозрювані
    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику

    Наразі на можливу причетність до злочину перевіряють весь склад поліцейського відділення Кагарлика, у тому числі керівництво

    У справі про зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області можуть з'явитися нові підозрювані - люди, які могли знати про злочин і не вжити заходів для його припинення.

    Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

    За його словами, якщо з'ясується, що про злочин знали інші працівники поліції і не вжили заходів для його припинення, їх також можуть притягнути до відповідальності.

    «Щодо того, чи були вистріли у відділенні і чи були свідки з правоохоронних органів, які бачили цей злочин, але не припинили його. Це також є наступна кваліфікація, це покривання тяжкого та особливо тяжкого злочину, а саме про такий злочин ідеться», - сказав Монастирський.

    Нардеп зазначив, що наразі на можливу причетність до злочину перевіряють весь склад поліцейського відділення Кагарлика, у тому числі керівництво.

    «Йдеться про те, чи знав керівник, що у його відділенні здійснюються допити. Попри очевидну відповідь слідство встановлює і найближчим часом надасть таку відповідь», - сказав Монастирський.

    Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

    Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

    За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

    Читайте також: 

    Джерело: РБК-Україна

    МВС прокуратура Київщина зґвалтування злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ