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    Після шаленої спеки південь Франції накрили повені: вже евакуювали 1600 людей

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    Після шаленої спеки південь Франції накрили повені: вже евакуювали 1600 людей

    Підтопленими областями залишаються Гард, Ардеш і Дром

    Через сильні повені на півдні Франції влада евакуювала 1600 людей, більшість з яких — відпочивальники.

    Про це повідомляє ВВС.

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    За словами чиновників, безвісти пропав 70-річний громадянин Німеччини, який був з дітьми в одному з літніх таборів. Декількох людей доставили до лікарні з незначними травмами. Про загиблих не повідомляється. 

    У літньому таборі в Сен-Жюльєн-де-Пейроль евакуювали 119 дітей.

    Підтопленими областями залишаються Гард, Ардеш і Дром. Працюють понад 400 пожежників і поліцейських, а також чотири гелікоптери.

    Зазначимо, що минулого тижня у Франції через екстремальну спеку було призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій.

    Також зауважимо, що в Україні до початку наступного тижня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. 

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