Після шаленої спеки південь Франції накрили повені: вже евакуювали 1600 людей



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Підтопленими областями залишаються Гард, Ардеш і Дром

Через сильні повені на півдні Франції влада евакуювала 1600 людей, більшість з яких — відпочивальники.

Про це повідомляє ВВС.

За словами чиновників, безвісти пропав 70-річний громадянин Німеччини, який був з дітьми в одному з літніх таборів. Декількох людей доставили до лікарні з незначними травмами. Про загиблих не повідомляється.

У літньому таборі в Сен-Жюльєн-де-Пейроль евакуювали 119 дітей. Підтопленими областями залишаються Гард, Ардеш і Дром. Працюють понад 400 пожежників і поліцейських, а також чотири гелікоптери. Зазначимо, що минулого тижня у Франції через екстремальну спеку було призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій. Також зауважимо, що в Україні до початку наступного тижня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

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