Після шаленої спеки південь Франції накрили повені: вже евакуювали 1600 людей
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Підтопленими областями залишаються Гард, Ардеш і Дром
Через сильні повені на півдні Франції влада евакуювала 1600 людей, більшість з яких — відпочивальники.
Про це повідомляє ВВС.
За словами чиновників, безвісти пропав 70-річний громадянин Німеччини, який був з дітьми в одному з літніх таборів. Декількох людей доставили до лікарні з незначними травмами. Про загиблих не повідомляється.
У літньому таборі в Сен-Жюльєн-де-Пейроль евакуювали 119 дітей.
Підтопленими областями залишаються Гард, Ардеш і Дром. Працюють понад 400 пожежників і поліцейських, а також чотири гелікоптери.
Зазначимо, що минулого тижня у Франції через екстремальну спеку було призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій.
Також зауважимо, що в Україні до початку наступного тижня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.
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