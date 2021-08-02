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    Вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео)

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    Вінницькі хористи вже заспівали&nbsp;гімн України на схилах Південного Бугу - Вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео)
    Вінницькі хористи вже заспівали гімн України на схилах Південного Бугу
    Фото з відкритих джерел

    Ініціатори челенджу хочуть, щоб до нього долучилися виконавці не лише з України, а й із діаспори

    Подільський камерний хор «Леонтович-капела» до свята Дня Незалежності України організував патріотичний челендж з виконання гімну України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця «Леонтович-капели» Ольга Бабошина.

    Вінницькі хористи вже відзняли перше відео, заспівавши гімн України на схилах Південного Бугу.

    «Подільський камерний хор «Леонтович-капела» Вінницької обласної філармонії ім. Миколи Леонтовича пропонує долучитися до патріотичного челенджу, присвяченого 30-й річниці незалежності України! Запрошуємо солістів-вокалістів, ансамблі, хорові колективи, оркестри, артистів інструментального жанру, народно-аматорські, професійні та дитячі колективи виконати Гімн нашої держави», – написала Бабошина.

    Ініціатори челенджу хочуть, щоб він охопив виконавців не лише з України, а й українців, які живуть в різних куточках світу. Вони пропонують виконати гімн України та опублікувати свої відеороботи у соцмережах з хештегом #30роківНезалежностіУкраїни_ГімнУкраїни.

    «Леонтович-капела» закликала мистецькі колективи таким чином привітати Україну з річницею незалежності.

    Додамо, що нещодавно зі Львова стартував надмарафон «Схід і Захід – разом» до Дня Незалежності України, який фінішуватиме у Сєвєродонецьку 24 серпня.

    Нагадаємо що Верховна Рада України збереться на позачергові засідання 23 та 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про Великий герб.

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    Теги: Україна Вінниччина гімн
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    Вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео)