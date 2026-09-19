Відновлення «Укрзалізниці»: про що домовилися на Карпатському саміті

Калашник: до відновлення парку залучать $100 млн від Світового банку та €130 млн у межах UZ Energy

Україна домовилася з партнерами по «Карпатській вісімці» про конкретні механізми міжнародної підтримки для поповнення локомотивного парку «Укрзалізниці», значну частину якого пошкодили російські обстріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Понад 500 пошкоджених локомотивів

За словами міністра, від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак пошкоджено вже понад 500 локомотивів, і ця цифра постійно зростає. Попри це залізниця продовжує забезпечувати гуманітарну логістику, пасажирські, експортні та імпортні перевезення, а також сполучення з Європою. Про масштаб таких ударів свідчить, зокрема, нічна атака на одну зі станцій Харківщини, унаслідок якої окупанти пошкодили одразу два локомотиви та вантажні й пасажирські вагони.

«Тому працюємо одночасно над відновленням і поповненням локомотивного парку», – зазначив Калашник.

$100 млн від Світового банку та угода зі Словаччиною

У межах «Карпатської вісімки» – формату співпраці України з Румунією, Сербією, Польщею, Словаччиною, Чехією, Австрією та Угорщиною – досягнуто принципової домовленості про $100 млн грантового фінансування за проєктом RELINC спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР). Кошти планують спрямувати на закупівлю вживаних локомотивів на зовнішніх ринках.

Окремо міністр повідомив про домовленості зі Словаччиною щодо допомоги в поповненні локомотивного парку. Паралельно Україна working працює з іншими країнами регіону, щоб розширити цю підтримку.

Також попередньо погодили спрямування €130 млн у межах проєкту UZ Energy на критичні потреби та посилення енергетичної стійкості «Укрзалізниці».

«Кожен додатковий локомотив – це спроможність залізниці безперервно перевозити людей і вантажі, а також забезпечувати надійне сполучення з Європою», – наголосив Калашник, подякувавши партнерам за підтримку.

Загалом, за підсумками Карпатського саміту, Україна домовилася з міжнародними партнерами про 50 проєктів на €1 млрд – відновлення транспортної інфраструктури стало одним із ключових пріоритетів, які презентувала українська сторона.

Нагадаємо, «Карпатська вісімка» – новий формат співпраці, який Україна запустила разом із сімома європейськими державами. Установчий саміт пройшов у Буковелі, куди прибули лідери Польщі, Сербії, Румунії та інших країн-учасниць.