Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині

Рятувальники спільно з іншими службами евакуювали з потяга 317 пасажирів, серед них 67 дітей

Вранці 13 серпня російські війська атакували пасажирський потяг у Березівському районі Одеської області. Внаслідок удару загорівся локомотив. Пожежу ліквідували рятувальники. ДСНС та Одеська ОВА показали фото пошкодженого локомотива, пише «Главком».

Внаслідок атаки загинули двоє членів локомотивної бригади – машиніст та його помічник.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: Одеська ОВА

фото: Одеська ОВА

Рятувальники спільно з іншими службами евакуювали з потяга 317 пасажирів, серед них 67 дітей. Людей вивели на безпечну відстань. Для подальшого перевезення пасажирів залучили 12 автобусів ДСНС, громад Березівського району та Одеси.

Як раніше повідомлялось, моніторингова команда зафіксувала загрозу БпЛА та передала команду зупинити потяг. Поїзд саме заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони. Машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів.