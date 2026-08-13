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Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині
Рятувальники продовжують працювати на місці спільно з іншими службами
фото: ДСНС

Рятувальники спільно з іншими службами евакуювали з потяга 317 пасажирів, серед них 67 дітей

Вранці 13 серпня російські війська атакували пасажирський потяг у Березівському районі Одеської області. Внаслідок удару загорівся локомотив. Пожежу ліквідували рятувальники. ДСНС та Одеська ОВА показали фото пошкодженого локомотива, пише «Главком».

Внаслідок атаки загинули двоє членів локомотивної бригади – машиніст та його помічник.

Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині фото 1
фото: ДСНС
Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині фото 2
фото: ДСНС
Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині фото 3
фото: Одеська ОВА
Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині фото 4
фото: Одеська ОВА

Рятувальники спільно з іншими службами евакуювали з потяга 317 пасажирів, серед них 67 дітей. Людей вивели на безпечну відстань. Для подальшого перевезення пасажирів залучили 12 автобусів ДСНС, громад Березівського району та Одеси.

Як раніше повідомлялось, моніторингова команда зафіксувала загрозу БпЛА та передала команду зупинити потяг. Поїзд саме заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони. Машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів. 

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Теги: рятувальники потяг Одещина Одеса

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