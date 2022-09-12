П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Контрнаступ ЗСУ триває, вся Україна вболіває за наших захисників та радіє разом з жителями звільнених населених пунктів

Сьогодні, 12 вересня, триває 201 доба повномасштабної війни. Українські воїни чинять запеклий спротив окупантам та роблять України ближчою. Також сьогодні росіяни зазнають удару і на іншому фронті – набувають чинності нові візові обмеження для громадян держави окупантки. Пропонуємо вам підбірку хороших новин цього дня.

Звільнення українських територій

Українські захисники продовжують виганяти окупантів з українських земель. Щодня з’являється інформація про звільнення все нових населених пунктів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України відвоювали в окупантів уже майже 6 тис. квадратних кілометрів.

Сьогодні воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили від окупантів село Тернова на Харківщині.

А на окремих ділянках фронту на Харківщині українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

Збройні сили України також зайшли до Святогірська, що на Донеччині. Відповідні фото з’явилися в соцмережах. Зокрема, одне із них опублікував нацгвардієць Віталій Марків. Державний прапор піднято над дверима Святогірської міської ради.

Охочих служити в армії РФ стає все менше

Як повідомив Генштаб ЗСУ, військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

Наслідки успіху ЗСУ на фронті для Росії

Російські загарбники після активного контрнаступу ЗСУ змушені перейти виключно до оборони. Успіх українських воїнів на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії. Як вважають аналітики британського відомства, велика частина сил в Україні змушена віддавати пріоритет надзвичайним оборонним діям. Вже обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще більше погіршиться.

Про успіхи ЗСУ свідчать не лише думки поважних експертів з британської розвідки, а й перехоплення телефонних розмов простих російських окупантів, які воюють на території України. Контрнаступ Збройних сил України посіяв розпач серед російських загарбників, у яких і так закінчуються боєприпаси та немає підтримки з повітря. Про це свідчить розмова окупанта з дружиною, яку перехопила Служба безпеки України.

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите», – бідкається російський військовий.

«Без віз» для росіян

Угода про спрощений візовий режим Євросоюзу та Росії, яка була чинною з 2007 року, перестала діяти з понеділка, 12 вересня. Припинення угоди означає, що до росіян, які збираються відвідати країни ЄС, будуть застосовуватись загальні правила видачі віз для вихідців із третіх країн. У тому числі збільшиться вартість з 35 до 80 євро, заявнику буде необхідно надати розширений список документів, максимальний час розгляду запиту збільшиться до 45 днів.

Також відомо, що тепер розгляд заявок від громадян Росії на візи до Євросоюзу з туристичними цілями буде здійснюватись у непріоритетному режимі. Тобто туристам призначатимуть дати розгляду заявок в останню чергу.

Бунт депутатів у Росії проти Путіна

Ще одна група депутатів місцевих рад у Росії висловилася за відставку президента держави-агресорки Путіна. Сьогодні муніципальні депутати 18 округів Москви і Санкт-Петербурга підписали петицію з вимогою відставки президента Росії Володимира Путіна. Депутати у своїй петиції заявили, що дії російського диктатора Володимира Путіна завдають шкоди їхній державі та громадянам.

«Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В. В. Путіна роблять шкоду майбутньому Росії і її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з поста президента РФ», – йдеться в заяві.

Підписи під документом поставили 19 депутатів.