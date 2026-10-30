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«Суспільне» відмовилося транслювати відкриття юнацької Олімпіади: деталі рішення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Суспільне» відмовилося транслювати відкриття юнацької Олімпіади: деталі рішення
Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року пройдуть у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року
зображення: МОК

Змагання юнацької Олімпіади будуть транслюватися на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах «Суспільного»

«Суспільне Спорт» не транслюватиме церемонію відкриття юнацьких Олімпійських ігор 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Таке рішення Суспільне мовлення ухвалило через допуск спортсменів із Росії та Білорусі до церемонії відкриття під своєю символікою

Водночас змагання юнацьких Олімпійських ігор 2026 будуть транслюватися на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах «Суспільного».

«Пріоритетом Суспільного Мовлення є висвітлення виступів українських спортсменів, які продовжують тренуватися та готуватися до змагань у надскладних умовах під час повномасштабного вторгнення. Тож показ змагань з українцями буде забезпечений на всіх платформах «Суспільного» – як наживо, так і відкладено, а також у будь-який зручний час на сайті «Суспільне Спорт».

Водночас ми засуджуємо рішення МОК про допуск країн-агресорок під національною символікою. Як і у випадку з Зимовими Паралімпійськими іграми 2026, ми ухвалили рішення не транслювати церемонії відкриття та закриття юнацької Олімпіади-2026 в Дакарі, а також змагання за участю російських та / чи білоруських атлетів», – зазначив керівник спортивного напряму «Суспільного» Олексій Мандзій.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року пройдуть у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Теги: спорт Юнацькі Олімпійські ігри

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