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Паралімпійський комітет покарав атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Паралімпійський комітет покарав атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
Німецькі спортсмени (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ

Кацмайєр та Бауманна було визнано винними у порушенні правил проведення демонстрацій під час Паралімпіади

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) ухвалив рішення у справі щодо німецьких атлетів, які під час звучання російського гімну на Паралімпіаді відвернулися убік та не знімали шапки. Про це повідомляє «Главком».

Під час церемонії нагородження призерів Паралімпіади Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно відвернулися убік від російського прапора і не зняли головні убори, коли лунав гімн Росії.

Згідно з офіційним рішенням Ад'юнктивного судового трибуналу МПК Кацмайєр та Бауманна було визнано винними у порушенні правил проведення демонстрацій під час Паралімпіади.

Трибунал визнав порушення відносно незначним та ухвалив рішення винести публічне письмове попередження німецьким атлетам.

Національний паралімпійський комітет Німеччини заявляв, що вчинок спортсменів не був спланованою акцією, а лише спонтанним виразом особистих почуттів та жестом поваги й дружби з українською командою без наміру образити переможців.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Теги: параспорт паралімпійські ігри спорт

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