Пєсков про «воскресіння» Бабченка: я нічого не можу сказати

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Володимир Путін зі своїм прес-секретарем Дмитром Пєсковим

Офіційний речник президента РФ не висловив ніякої радості з приводу того, що Бабченко живий

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг прокоментувати новину про те, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий.

Офіційний речник президента РФ не висловив ніякої радості з цього приводу, натомість одразу заговорив про звинувачення, повідомляє ТСН.

«Я бачив, але у мене немає ніякої інформації. Я не знаю, хто звинувачує, чого, що і так далі. Я нічого не можу сказати», - зізнався Пєсков.

Натомість представниця МЗС РФ Марія Захарова виявилася більш красномовною і розповіла про «пропагантистський ефект» у спецоперації СБУ.

Також у російському Союзі журналістів розцінили спецоперацію за участю Бабченка як провокацію проти Росії.

Як цитує «Ехо Москви» главу секретаріату Дениса Токарського, особисто він «не бачить сенсу» в замаху на Бабченка.

«Людей з подібною позицією досить багато, в тому числі журналістів». У той же час він радий, що Бабченко залишився живий, додає видання.

Раніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, а МЗС Росії прокоментувало «вбивство» журналіста Бабченка, заявивши, що «рівень фізичного насильства, вбивств стосовно працівників ЗМІ в Україні неухильно зростає».

Нагадаємо, напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як відомо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України