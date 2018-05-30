  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Пєсков про «воскресіння» Бабченка: я нічого не можу сказати

    • Розсилка
    Володимир Путін зі своїм прес-секретарем Дмитром Пєсковим - Пєсков про «воскресіння» Бабченка: я нічого не можу сказати
    Володимир Путін зі своїм прес-секретарем Дмитром Пєсковим

    Офіційний речник президента РФ не висловив ніякої радості з приводу того, що Бабченко живий

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зміг прокоментувати новину про те, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий.

    Офіційний речник президента РФ не висловив ніякої радості з цього приводу, натомість одразу заговорив про звинувачення, повідомляє ТСН.

    «Я бачив, але у мене немає ніякої інформації. Я не знаю, хто звинувачує, чого, що і так далі. Я нічого не можу сказати», - зізнався Пєсков.

    Натомість представниця МЗС РФ Марія Захарова виявилася більш красномовною і розповіла про «пропагантистський ефект» у спецоперації СБУ.

    Також у російському Союзі журналістів розцінили спецоперацію за участю Бабченка як провокацію проти Росії.

    Як цитує «Ехо Москви» главу секретаріату Дениса Токарського, особисто він «не бачить сенсу» в замаху на Бабченка.

    «Людей з подібною позицією досить багато, в тому числі журналістів». У той же час він радий, що Бабченко залишився живий, додає видання.

    Раніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, а МЗС Росії прокоментувало «вбивство» журналіста Бабченка, заявивши, що «рівень фізичного насильства, вбивств стосовно працівників ЗМІ в Україні неухильно зростає».

    Нагадаємо, напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

    Як відомо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

    Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

    В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво». 

    Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

    Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. 

    Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України

    Читайте також
    Росія ЗМІ Путін вбивство журналіст Аркадій Бабченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ