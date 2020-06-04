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    Авто

    Топ-5 популярних у травні комерційних авто

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    Український ринок комерційних авто впав у травні на 40% у порівнянні з минулим роком - Топ-5 популярних у травні комерційних авто
    Український ринок комерційних авто впав у травні на 40% у порівнянні з минулим роком

    В Україні парк комерційних авто у травні поповнився на 680 нових машин

    Український парк комерційних автомобілів у травні поповнився на 680 нових машин. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

    Зазначається, що такий результат на 40% менший від травневого показника 2019 року.

    «За 5 місяців поточного року в Україні було зареєстровано 3,3 тис. нових комерційних автомобілів, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року», – йдеться в повідомленні.

    Топ-5 комерційних авто минулого місяця розподілилися таким чином:

    • автомобілі Renault зайняли п’яту частину цього сегменту автомобільного ринку – 141 шт. Renault відстала від свого травневого результату минулого року на 31%;
    • Fiat – 105 авто. Травневі реєстрації цієї марки були на 6% меншими від показника річної давності;
    • Peugeot – 70 автомобілів, зниження продажів – 17%;
    • МАЗ – 59 машин. Попит на білоруські вантажівки в Україні зріс на 13%.
    • Ford – 50 машин (-37%).

    Загалом в Україні травневий ринок нових легкових автомобілів зменшився на 15%, протягом місяця українці придбали і зареєстрували близько 6 тис. нових машин.

    Як повдіомлялося, в середині квітня українці з початку року купили нових авто на $560 млн.

    Нагадаємо, в Україні за перші три місяці цього року зросли продажі електрокарів.

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