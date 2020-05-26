Зеленський звинувачує США в підривній діяльності на шкоду Україні?

Україну цілеспрямовано сварять із США? Щоб дружити з ким?

Президент Володимир Зеленський звинуватив США в підривній діяльності на шкоду Україні.

Без жартів, він це зробив на власній пресконференції.

Цитую : «Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати», також він додав що «знає, що це може бути кваліфіковано як державна зрада».

Пояснюю, для всіх включаючи Президента:

Ст. 111 Державна зрада, застосовується лише через співпрацю із іноземною державою на шкоду Україні.

Тобто Зеленський звинуватив не Порошенка у співпраці з окремим Байденом, а всю Американську державу у цілеспрямованій діяльності проти України.

Геніальний хід.

Послати в *опу (пардон за мій французький) нашого стратегічного партнера у якого ми беремо «джевеліни» і який по сумісництву є провідною державою світу.

Ну правильно, чим ми гірші Північної Кореї та Венесуели?

Ще рік тому Володимир Зеленський дуже технічно пройшов між крапельками скандалу про тиск Трампа на нього телефоном.

Цього року він вирішив «хайпанути» проти Порошенка.

Ок, а що далі? Як будете цю «державну зраду» розслідувати? Який результат хочете отримати?

Чи це був такий план і нас цілеспрямовано сварять із США? Щоб дружити з ким?

Не хотілося б так думати, але тривожні думи не спинити...