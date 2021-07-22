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    У Росії виявили новий штам коронавірусу

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    У РФ підтвердили&nbsp;&laquo;поодинокі випадки&raquo; так званого бразильського штаму Covid-19 &laquo;Гамма&raquo; - У Росії виявили новий штам коронавірусу
    У РФ підтвердили «поодинокі випадки» так званого бразильського штаму Covid-19 «Гамма»
    Фото: tass.ru

    Повний цикл досліджень нового різновиду коронавірусу потребує близько двох місяців

    На території Росії виявили «поодинокі випадки» так званого бразильського штаму Covid-19 «Гамма». Про це пише «Интерфакс» з посиланням на інформацію, отриману в науковому центрі Росспоживнагляду «Вектор».

    Повідомляється, що штам «Гамма», як і «індійський» штам «Дельта», є більш заразним. Повний цикл досліджень нового різновиду коронавірусу потребує близько двох місяців.

    У науковому центрі зазначили, що «Гамма» і «Дельта» були віднесені до категорії «викликають заклопотаність», оскільки вони більш трансмісивні і вірулентні і можуть знижувати ефективність антитіл.

    За даними «Вектора», зараз в Росії широкого поширення набув варіант «Дельта», який поступово заміщає собою інші штами.

    Раніше журналісти дізналися, що хворих на коронавірус у Росії насправді може бути в п’ять разів більше.

    Зараз у Росії вирує штам «Дельта». Останнім часом в країні фіксували антирекорди заражень з початку пандемії.

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    Теги: Росія здоров'я епідемія коронавірус
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    У Росії виявили новий штам коронавірусу