На Київщині запрацювали ще чотири центри масової вакцинації (адреси, графік роботи)

У Київській області розширюється мережа центрів вакцинації

У Київській області відкрили ще чотири центри масової вакцинації. Запрацювали вони в Бучі, Фастові, Макарові та Василькові. Про це сьогодні, 22 липня, повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Лише вчора ми анонсували роботу 11 центрів масової вакцинації. Сьогодні їх уже маємо 15. Будемо й надалі працювати над тим, щоб розширювати цю мережу. Це дозволить якомога більшість кількості наших жителів отримати щеплення від коронавірусу. Тим, хто живе далеко, організовуємо підвози. Упродовж минулої доби в регіоні зробили 7 932 щеплення», – розповів Володін.

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Із 22 липня в Києві всі охочі можуть щепитися від Covid-19 вакциною Spikevax Moderna.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза появи «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

Читайте також: