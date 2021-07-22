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    На Київщині запрацювали ще чотири центри масової вакцинації (адреси, графік роботи)

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    В Україні наразі щеплення від коронавірус роблять чотирма вакцинами - На Київщині запрацювали ще чотири центри масової вакцинації (адреси, графік роботи)
    В Україні наразі щеплення від коронавірус роблять чотирма вакцинами
    Фото з відкритих джерел

    У Київській області розширюється мережа центрів вакцинації

    У Київській області відкрили ще чотири центри масової вакцинації. Запрацювали вони в Бучі, Фастові, Макарові та Василькові. Про це сьогодні, 22 липня, повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    «Лише вчора ми анонсували роботу 11 центрів масової вакцинації. Сьогодні їх уже маємо 15. Будемо й надалі працювати над тим, щоб розширювати цю мережу. Це дозволить якомога більшість кількості наших жителів отримати щеплення від коронавірусу. Тим, хто живе далеко, організовуємо підвози. Упродовж минулої доби в регіоні зробили 7 932 щеплення», – розповів Володін.

    Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

    Із 22 липня в Києві всі охочі можуть щепитися від Covid-19 вакциною Spikevax Moderna.

    Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

    У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза появи «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

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    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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    На Київщині запрацювали ще чотири центри масової вакцинації (адреси, графік роботи)