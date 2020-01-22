Пневмонія у Китаї: вже захворіло понад 400 людей, померло дев'ятеро



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Технічна назва коронавірусу - 2019-nCoV

Влада Уханю, міста в Китаї, що стало епіцентром вірусу, закликала місцевих жителів не виїжджати за межі міста

Через невідому форму пневмонії у Китаї померло дев’ять людей, 440 людей захворіло. Про це повідомляє AFP.

«Невідома форма пневмонії, яка вбила дев'ятьох людей, заразила сотні та вже дісталася до США, може мутувати і поширюватися», - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що влада Уханю, міста в Китаї, що стало епіцентром вірусу, закликала місцевих жителів не виїжджати за межі міста.

«Хвороба в основному передається через дихальні шляхи, і існує можливість вірусної мутації та подальшого поширення захворювання», - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що хворобу вже виявили в Китаї, США, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї та Макао.

«Уряд Китаю класифікував спалах до тієї ж категорії, що і епідемія ГРВІ, що означає обов'язкову ізоляцію для тих, у кого діагностована хвороба, та необхідність здійснення карантинних заходів. Але вони досі не змогли підтвердити точне джерело вірусу, який заразив 440 людей по всій країні», - зазначили в ЗМІ.

Повідомляється, що центр контролю та профілактики захворювань в Китаї вияснив, що хвороба виникла на території ринку в Ухані, де проводились незаконні операції з дикими тваринами. Таким чином, хвороба могла виникнути у тварини, а потім передатись людині, а значить, вірус адаптується та мутує.

Вказано, що технічна назва коронавірусу - 2019-nCoV.

Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

Раніше влада Китайської народної Республіки підтвердила, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки були зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні був зафіксований спалах нового вірусу.

Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати.

За останніми даними, від смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV померли шість осіб. Кілька випадків зараження зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.