Північна Корея заборонила в'їзд туристам через коронавірус з Китаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22 січня Північна Корея тимчасово закриє свої кордони для всіх іноземців

Більшість туристів до КНДР прибувають з Китаю

Північна Корея тимчасово заборонить в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що більшість туристів до Північної Кореї прибувають з Китаю.

Китайський туроператор повідомив у своїй заяві, що з середи, 22 січня, КНДР тимчасово закриє свої кордони для всіх іноземців як запобіжний захід проти вірусу, який поширився з китайського міста Ухань.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати.

За останніми даними, від смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV померли шість осіб. Всього зареєстровано 291 випадок зараження, більшість з них - в місті Ухань. Кілька випадків зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.