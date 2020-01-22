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    У світі

    Північна Корея заборонила в'їзд туристам через коронавірус з Китаю

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    22 січня Північна Корея тимчасово закриє свої кордони для всіх іноземців - Північна Корея заборонила в'їзд туристам через коронавірус з Китаю
    22 січня Північна Корея тимчасово закриє свої кордони для всіх іноземців

    Більшість туристів до КНДР прибувають з Китаю

    Північна Корея тимчасово заборонить в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

    Про це повідомляє Reuters.

    Наголошується, що більшість туристів до Північної Кореї прибувають з Китаю.

    Китайський туроператор повідомив у своїй заяві, що з середи, 22 січня, КНДР тимчасово закриє свої кордони для всіх іноземців як запобіжний захід проти вірусу, який поширився з китайського міста Ухань.

    Нагадаємо, у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

    Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати. 

    За останніми даними, від смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV померли шість осіб. Всього зареєстровано 291 випадок зараження, більшість з них - в місті Ухань. Кілька випадків зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

    Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.

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