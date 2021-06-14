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    Байден привітав призначення нового уряду Ізраїлю

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    Байден привітав призначення нового уряду Ізраїлю

    Байден зазначив, що США будуть як і раніше підтримувати Ізраїль

    Президент США Джозеф Байден привітав новий уряд Ізраїлю на чолі з націоналістом Нафталі Беннеттом. Він зазначив, що США будуть підтримувати Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

    У своєму зверненні Байден зазначив, що з нетерпінням чекає спільної роботи з новим прем'єр–міністром.

    «Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з прем'єр–міністром Беннетом над зміцненням всіх аспектів тісних і міцних відносин між нашими двома країнами. У Ізраїлю немає кращого друга, ніж Сполучені Штати», – сказав Байден.

    Також Байден зазначив, що США будуть як і раніше підтримувати Ізраїль.

    «Сполучені Штати як і раніше непохитно підтримують безпеку Ізраїлю. Моя адміністрація повністю прихильна роботі з новим ізраїльським урядом для забезпечення безпеки, стабільності і миру для ізраїльтян, палестинців і людей у всьому регіоні», – говорить президент США.

    Також міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен виступили із заявами і привітали своїх колег у новому уряді Ізраїлю.

    Нагадаємо, що сьогодні парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет. Його підтримали 60 з 120 депутатів.

    Теги: США Ізраїль президент уряд
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    Байден привітав призначення нового уряду Ізраїлю