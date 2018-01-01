Поліція відтворила маршрут Ноздровської від роботи до метро

Поліція продовжує відпрацьовувати всі 4 версії вбивства правозахисниці

Поліція відтворила маршрут правозахисниці Ірини Ноздровської у день її вбивства. Про це на нараді із першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим заявив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. «Станом на сьогодні ми вже повністю відтворили маршрут Ірини від



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Ірина Ноздровська

Поліція продовжує відпрацьовувати всі 4 версії вбивства правозахисниці

Поліція відтворила маршрут правозахисниці Ірини Ноздровської у день її вбивства. Про це на нараді із першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим заявив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Станом на сьогодні ми вже повністю відтворили маршрут Ірини від місця її роботи в Києві до станції метро «Героїв Дніпра» та частково до села Демидів, де мешкала потерпіла. Процес встановлення свідків триває», - цитує його прес-служба МВС.

За його словами, поліція продовжує відпрацьовувати всі 4 версії вбивства правозахисниці.

Аброськін також додав, що наразі у поліції вже є певні результати слідчо-оперативних заходів, проте громадськість буде повідомлена про них лише по їх повному закінченню. Він також звернувся до можливих свідків вбивства Ноздровської з проханням повідомити поліції відомі їм дані. Аброськін підкреслив, що поліція досі «не отримала жодного дзвінка».

У Нацполіції працює гаряча лінія, на яку ви можете повідомити інформацію по справі Ірини Ноздровської: (050) 418 42 34 та (044) 256 10 63.

За даними Ярового, до розслідування вбивства Ноздровської залучені 300 працівників Нацполіції.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.