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    Події в Україні

    Окупанти снарядом знищили Інститут аграрних наук на Харківщині (фото, відео)

    Окупанти снарядом знищили Інститут аграрних наук на Харківщині (фото, відео)
    фото: Тетяна Івченко/Facebook

    Інститут випустив сотні вчених для України та світу

    На Харківщині снарядом знищено Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Про це повідомила науковий співробітник Інституту Тетяна Івченко у Facebook.

    «О 3.25 ночі рашистський літак провів спробу проведення денацифікаціі Інституту овочівництва. Повністю зруйновано Будинок культури місцевої громади, а також ліквідовано всі вікна у будівлі Інституту. Вічна пам’ять загиблим! Вже не маю сліз, лише криваві рубці на серці», – написала Івченко.

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    Окупанти снарядом знищили Інститут аграрних наук на Харківщині (фото, відео)
    Окупанти снарядом знищили Інститут аграрних наук на Харківщині (фото, відео)
    Окупанти снарядом знищили Інститут аграрних наук на Харківщині (фото, відео)

    За словами Тетяни Івченко, наразі інститут, який зробив великий внесок у розвиток селекційної справи, овочівництва та баштанництва в Україні і випустив сотні вчених для України, Росії, США, Ізраїлю, Британії, наполовину зруйнований.

    Як повідомлялось, у Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі. Нагадаємо, українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти снарядом знищили Інститут аграрних наук на Харківщині (фото, відео)