Окупанти снарядом знищили Інститут аграрних наук на Харківщині (фото, відео)

Інститут випустив сотні вчених для України та світу

На Харківщині снарядом знищено Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Про це повідомила науковий співробітник Інституту Тетяна Івченко у Facebook.

«О 3.25 ночі рашистський літак провів спробу проведення денацифікаціі Інституту овочівництва. Повністю зруйновано Будинок культури місцевої громади, а також ліквідовано всі вікна у будівлі Інституту. Вічна пам’ять загиблим! Вже не маю сліз, лише криваві рубці на серці», – написала Івченко.

За словами Тетяни Івченко, наразі інститут, який зробив великий внесок у розвиток селекційної справи, овочівництва та баштанництва в Україні і випустив сотні вчених для України, Росії, США, Ізраїлю, Британії, наполовину зруйнований.

Як повідомлялось, у Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі. Нагадаємо, українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.