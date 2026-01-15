Головна Світ Політика
Скільки американців підтримують купівлю Гренландії – результати опитування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії
фото: Білий дім

Частина американців ще не чули про плани щодо Гренландії

Згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos, лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану, передає «Главком».

Водночас 47% респондентів прямо висловили незгоду з таким планом, а 35% не змогли визначитися із відповіддю.

Окрім загального скепсису щодо самої ідеї придбання острова, переважна більшість американців виступають проти застосування сили для анексії території.

Лише 4% опитаних – включно з 10% республіканців і практично нульовою підтримкою серед демократів погоджуються з думкою, що США могли б захопити Гренландію військовим шляхом. 71% вважають це вкрай поганою ідеєю.

Опитування, яке проводилося протягом двох днів, також показало, що частина американців ще не чули про плани щодо Гренландії.

Як повідомлялось, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

До слова, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення.

