Республіканці почали відкрито та неодноразово кидати виклик Трампу

Президент США Дональд Трамп наприкінці першого року президентства втрачає вплив не лише серед американців, а й у рідній Республіканській партії. Про це повідомляє The Atlantic.

Зазначається, що коли Трамп повернувся до влади, він і його команда видали понад 140 указів, при цьому президент США приборкав Конгрес, розформував значну частину федеральної бюрократії і підкорив собі впливові інституції.

«Але з наближенням кінця 2025 року вплив Трампа здається набагато меншим. Його партія зазнала поразки на нещодавніх виборах. Його рейтинги в опитуваннях навіть за його ключовими питаннями – економікою, імміграцією – різко впали. Здається, він втратив зв'язок з тим, що призвело до його обрання, натомість зосередившись на проєктах, як дріб'язкових, так і самозвеличуючих», – йдеться у статті.

Автори вказують, що поки американці турбуються про доступність послуг, Трамп та його родина отримали шалений прибуток від його перебування на посаді.

«Республіканці почали відкрито та неодноразово кидати йому виклик. Демократи почали його обігрувати. Скандал із Джеффрі Епштейном знову вибухнув незручними викриттями та питаннями без відповідей. І час від часу Трампу, здається, важко навіть не заснути», – пише видання.

Автори додають, що кожен президент є «кульгавою качкою» з моменту, коли він вдруге складає присягу. Однак багато хто зміг відстрочити своє падіння до проміжних виборів. При цьому нині жоден республіканець не наважувався навіть вимовити слово «2028» (рік наступних виборів президента США - ред.) з остраху спровокувати Трампа, а найшвидший спосіб стати «кульгавою качкою» – це втратити власну партію.

Нагадаємо, що раніше рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху MAGA знизився, згідно з результатами опитування NBC News. Підтримка Трампа зменшилася на 3% з квітня 2025 року, що призвело до того, що лише 42% американців схвалюють його діяльність на посаді президента.

Білий дім прагнув нав’язати Україні «мирну угоду», яку Київ та європейські столиці вважають неприйнятною, оскільки вона виглядає як відверта капітуляція перед президентом Росії Володимиром Путіним.