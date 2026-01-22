Головна Світ Політика
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
фото: AP

Трамп заявив, що диктатори іноді потрібні 

Президент Дональд Трамп похвалився своєю промовою на Всесвітньому економічному форумі, заявивши, що критики зазвичай називають його «диктатором». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Ми отримали чудові відгуки. Не можу в це повірити. Ми отримали гарні відгуки про ту промову. Зазвичай кажуть, що він жахливий диктатор. Я «диктатор». Але іноді потрібен диктатор», – сказав Трамп.

«Але в цьому випадку вони цього не сказали. І ні, це здоровий глузд. Все ґрунтується на здоровому глузді», – підсумував президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і вважає, що сторони перебувають у точці, де можуть укласти мирну угоду. 

Трамп висловив переконання, що війни можна зупиняти шляхом переговорів і прямого діалогу між сторонами. «Якщо ми достатньо розумні, ми можемо зупиняти війни. Насправді для цього достатньо бути розумним і спілкуватися з розумними людьми з іншого боку. Тому що війна – це найгірше, гірше, ніж будь-що інше», – заявив президент США.

Також Трамп ще раз наголосив, що планує зустрітися із Зеленським уже найближчим часом. «Я збираюся зустрітися із Зеленським сьогодні пізніше. Я вважаю, що вони знаходяться в точці, де можуть зібратися разом і укласти угоду», – заявив президент США.

Водночас він зазначив, що відмова від домовленостей буде помилкою для обох сторін. «І якщо вони цього не зроблять, вони дурні. Це стосується обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не досягнуть цього, вони просто дурні», – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що США планують обговорювати мирний план окремо з Києвом і Москвою. Президент України Володимир Зеленський планує прибути до Давоса у четвер для зустрічі з Дональдом Трампом.

