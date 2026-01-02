Як американці ставляться до дій Трампа щодо війни в Україні – результати опитування

Більшість американців не підтримують дій Трампа щодо України

Деякі американці не підтримують дії Дональда Трампа щодо війни в Україні. Зокрема, так відповіла половина американських респондентів в опитуванні The Economist/YouGov. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Hill,

В опитуванні The Economist/YouGov взяло участь 1550 респондентів. За його результатами, 49% з них відповіли, що вони «не схвалюють» та «категорично не схвалюють» те, як «як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною». Водночас 30% опитаних американців відповіли, що «частково» або «повністю схвалюють» політику Трампа.

У виданні зазначають, що в перший рік, коли Дональд Трамп вдруге обійняв посаду президента США, його адміністрація прагнула досягти припинення війни в Україні. Однак їхні намагання не були успішними.

Нагадаємо, що нещодавно Президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп обізвав спецпосланця Кіта Келлога після його слів про українського лідера Володимира Зеленського. Очільник США негативно висловився про спецпосланця через його слова на підтримку Зеленського. Після того як спецпредставник Трампа назвав президента України мужнім і сміливим, президент США «накинувся на нього».

Раніше «Главком» писав про те ,що Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України. Під час зустрічі українська та американська делегації обговорили пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни.