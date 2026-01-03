Нафтові танкери розвертаються від Венесуели через загрозу з боку США

На знімках, зроблених 18 березня 2025 року, видно судно Bella 1, яке США переслідують з території Венесуели

Уряд Ніколаса Мадуро назвав дії США «актом міжнародного піратства» та незаконною блокадою

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро приносить перші масштабні результати на морі. Як повідомляє Bloomberg, дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Про це пише «Главком».

Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Перше судно Skipper було затримане в середині грудня за звинуваченням у транспортуванні підсанкційної нафти. Наразі воно перебуває під вартою біля узбережжя Техасу (Галвестон), де очікується конфіскація 1,8 млн барелів сировини.

Другий танкер Centuries під прапором Панами був захоплений 19 грудня. Ці дії супроводжувалися заявами Вашингтона про готовність використовувати військову силу для блокування «наркотерористичних» доходів Мадуро. За повідомленнями ЗМІ, під час операцій проти суден, імовірно залучених до контрабанди, вже загинуло понад 100 осіб.

Окремим етапом тиску стали санкції, запроваджені 1 січня 2026 року проти чотирьох китайських компаній (зокрема Corniola Ltd та Aries Global Investment Ltd) та їхніх танкерів (Della, Nord Star, Rosalind, Valiant). Це нетипово жорсткий крок, оскільки Китай є найбільшим покупцем венесуельської нафти, що забезпечує до 95% доходів режиму Мадуро. Аналітики розглядають це як пряме попередження Пекіну не втручатися у протистояння США з Каракасом.

Уряд Ніколаса Мадуро вже назвав дії США «актом міжнародного піратства» та незаконною блокадою. Проте страх перед конфіскацією майна виявився сильнішим за політичні заяви: танкери, що мають загальну потужність понад 12 млн барелів, воліють не ризикувати. Паралельно з морською блокадою, Трамп підтвердив нанесення точкових ударів по інфраструктурі всередині Венесуели, яку США вважають залученою до торгівлі наркотиками.

Як відомо, нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Тепер його назва – Marinera.

Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Нагадаємо, Берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явилося зображення російського прапора.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, Берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві. Коли почалося переслідування, США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

До слова, Сполучені Штати посилюють морську блокаду Венесуели. Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах. Операція, проведена на світанку 20 грудня в межах місії «Південний спис», була спрямована на судно, яке нещодавно заходило у венесуельський порт.