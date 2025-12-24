Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів

Кожен третій американець уже має фаворита на вибори 2028 року

Близько третини американців уже мають кандидата, якого хотіли б бачити президентом США у 2028 році, хоча до виборів ще майже три роки. Про це свідчить нове опитування CNN, проведене компанією SSRS, пише «Главком».

Серед республіканців та незалежних виборців, які схиляються до Республіканської партії, лідером симпатій є віцепрезидент Джей Ді Венс, якого назвали 22% респондентів. Далі з великим відривом ідуть держсекретар Марко Рубіо (4%) та губернатор Флориди Рон ДеСантіс (2%).

Водночас 3% республіканців заявили, що хотіли б бачити Дональда Трампа кандидатом утретє, попри конституційну заборону на третій президентський термін. Серед демократів та незалежних, що схиляються до демократів, найчастіше називають губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома – 11%.

Також серед потенційних кандидатів згадували колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс (5%), конгресвумен Александрію Окасіо-Кортес (4%) та колишнього міністра транспорту Піта Буттіджеджа (2%).

Ще 2% респондентів висловили бажання, щоб знову балотувався Барак Обама, хоча Конституція також забороняє йому третій термін.

Загалом, 67% американців поки не мають конкретного кандидата, а серед тих, хто має, симпатії розпорошені – більшість потенційних претендентів набрали 1% або менше.

Опитування показало, що виборці насамперед шукають особисті якості, а не ідеологію: чесність, співчуття, емпатію, етичність та здатність допомагати людям. Однією з ключових тем також залишається економіка та вартість життя.

Аналітики CNN зазначають, що це перші президентські перегони з 2016 року, у яких жоден чинний президент не братиме участі, що робить поле кандидатів особливо відкритим і непередбачуваним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «багато людей» хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Однак він зазначив, що навіть не думає про це.

До слова, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для Дональда Трампа немає жодних шансів отримати третій термін на посаді президента, оскільки для цього необхідні зміни до Конституції