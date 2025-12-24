Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів
Венс лідирує серед республіканців, Ньюсом тим часом серед демократів
фото з відкритих джерел

Кожен третій американець уже має фаворита на вибори 2028 року

Близько третини американців уже мають кандидата, якого хотіли б бачити президентом США у 2028 році, хоча до виборів ще майже три роки. Про це свідчить нове опитування CNN, проведене компанією SSRS, пише «Главком».

Серед республіканців та незалежних виборців, які схиляються до Республіканської партії, лідером симпатій є віцепрезидент Джей Ді Венс, якого назвали 22% респондентів. Далі з великим відривом ідуть держсекретар Марко Рубіо (4%) та губернатор Флориди Рон ДеСантіс (2%).

Водночас 3% республіканців заявили, що хотіли б бачити Дональда Трампа кандидатом утретє, попри конституційну заборону на третій президентський термін. Серед демократів та незалежних, що схиляються до демократів, найчастіше називають губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома – 11%.

Також серед потенційних кандидатів згадували колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс (5%), конгресвумен Александрію Окасіо-Кортес (4%) та колишнього міністра транспорту Піта Буттіджеджа (2%).

Ще 2% респондентів висловили бажання, щоб знову балотувався Барак Обама, хоча Конституція також забороняє йому третій термін.

Загалом, 67% американців поки не мають конкретного кандидата, а серед тих, хто має, симпатії розпорошені – більшість потенційних претендентів набрали 1% або менше.

Опитування показало, що виборці насамперед шукають особисті якості, а не ідеологію: чесність, співчуття, емпатію, етичність та здатність допомагати людям. Однією з ключових тем також залишається економіка та вартість життя.

Аналітики CNN зазначають, що це перші президентські перегони з 2016 року, у яких жоден чинний президент не братиме участі, що робить поле кандидатів особливо відкритим і непередбачуваним.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «багато людей» хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Однак він зазначив, що навіть не думає про це. 

До слова, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для Дональда Трампа немає жодних шансів отримати третій термін на посаді президента, оскільки для цього необхідні зміни до Конституції

Читайте також:

Теги: вибори Дональд Трамп Марко Рубіо Джей Ді Венс вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»
Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»
Вчора, 10:06
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
Трамп підписав оборонний бюджет США: Україна отримає допомогу
19 грудня, 02:40
Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
17 грудня, 01:53
Чому Путін згадав про «Новоросію»
Чому Путін згадав про «Новоросію»
11 грудня, 10:24
Президент Франції Емануель Макрон та президент США Дональд Трамп
CNN: Розкол між Трампом та Європою став подарунком для Путіна
10 грудня, 03:15
Вашингтон тільки посилює тиск на Київ із вимогою просування мирних домовленостей із Росією
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
30 листопада, 05:36
Трамп попередив усіх учасників авіасполучення про введені обмеження
США закриває небо над Венесуелою – Трамп
29 листопада, 15:05
Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 
NYT: Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 
29 листопада, 05:24
Лівітт: Ми не можемо робити це (постачати зброю Україні – «Главком») нескінченно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася
Білий дім заявив, що постачання зброї Україні не може бути нескінченним
25 листопада, 05:05

Політика

США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів
Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів
Справа Епштейна. Мін’юст США оприлюднив нові сторінки, де більше згадок про Трампа
Справа Епштейна. Мін’юст США оприлюднив нові сторінки, де більше згадок про Трампа
МЗС Німеччини: Росія може використати перемир'я для підготовки нападу на НАТО
МЗС Німеччини: Росія може використати перемир'я для підготовки нападу на НАТО
Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію
Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію
Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго
Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua