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    Польща пропонує Україні 1,5 млн доз Covid-вакцини

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    Географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС так само активно працює і на азіатському напрямку. - Польща пропонує Україні 1,5 млн доз Covid-вакцини
    Географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС так само активно працює і на азіатському напрямку.

    Наразі ведуться переговори

    Польща пропонує Україні передати 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу, коли сама їх отримає. Про це розповів заступник голови Міністерства закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    За словами Єніна, наразі ведуться переговори.

    «Польська сторона в черговий раз продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею», ─ сказав Єнін.

    Також він додав, що в рамках відповідних міжнародних механізмів Україна планує отримати близько 8 млн вакцин для забезпечення масової вакцинації населення.

    Єнін підкреслив, що географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС так само активно працює і на азіатському напрямку.

    «Ми розраховуємо, що реальна масштабна вакцинація могла б початися в Україні до кінця першого півріччя наступного року», ─ припустив Єнін.

    Раніше глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Михал Дворчик заявив, що польський уряд передасть Україні надлишки вакцин від коронавірусу, якщо вони будуть.

    За останніми даними у світі від ковіду вакцинувалося вже 5 млн людей. Вакцинація триває у 22 країнах. 

    Як повідомлялося, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

    міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

    Хоча повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.


    Теги: МЗС Польща міністр держава Україна хвороби вакцинація уряд населення Євген Єнін
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