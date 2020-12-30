Польща пропонує Україні 1,5 млн доз Covid-вакцини

Географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС так само активно працює і на азіатському напрямку.

Наразі ведуться переговори

Польща пропонує Україні передати 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу, коли сама їх отримає. Про це розповів заступник голови Міністерства закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Єніна, наразі ведуться переговори.

«Польська сторона в черговий раз продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею», ─ сказав Єнін.

Також він додав, що в рамках відповідних міжнародних механізмів Україна планує отримати близько 8 млн вакцин для забезпечення масової вакцинації населення.

Єнін підкреслив, що географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС так само активно працює і на азіатському напрямку.

«Ми розраховуємо, що реальна масштабна вакцинація могла б початися в Україні до кінця першого півріччя наступного року», ─ припустив Єнін.

Раніше глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Михал Дворчик заявив, що польський уряд передасть Україні надлишки вакцин від коронавірусу, якщо вони будуть.

За останніми даними у світі від ковіду вакцинувалося вже 5 млн людей. Вакцинація триває у 22 країнах.

Як повідомлялося, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

Хоча повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.



