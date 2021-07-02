Мінцифра показала Covid-сертифікат у «Дії»: як проходить тестування

Covid-сертифікати, отримані через бета-тестування, наразі не будуть дійсні для виїзду за кордон

У Міністерстві цифрової трансформації показали, як виглядає Covid-сертифікат на порталі державних послуг «Дія», та розповіли, як влаштоване бета-тестування такої послуги. Про це у коментарі hromadske розповіла речниця Мінцифри Сніжана Ракчеєва.

Вона пояснила, що бета-тест, який розпочався 1 липня, – це пробна версія застосунку, яка доступна не для всіх користувачів. На ній певна кількість відібраних людей тестує, як все працює і потім дає свій фідбек.

«Наприклад, щось не відвантажується і треба тут поправити, або потрібно змінити якісь іконки, тому що незручно, додати картинку», – зазначає Ракчеєва.

Щоб отримати таку версію застосунку, потрібно зареєструватися на сайті «Дія». Станом на 16:00 2 червня заявки подали уже понад майже 17 тисяч людей. Далі всім, хто зареєструвався, протягом 48 годин на е-пошту має надійти лист з інструкцією, як отримати «Дію» для тестування. Для iOS та Android інструкції будуть різними.

Такий вигляд мають українські COVID-сертифікати в «Дії» — наразі їх тестують. Протягом двох днів ці документи отримають понад 16 тисяч людей.



Відео: Міністерство цифрової трансформації України pic.twitter.com/XWLDkHOLwo — hromadske (@HromadskeUA) July 2, 2021

У застосунку після цього у розділі послуги має з’явитися пункт Covid-сертифікат. У ньому зокрема потрібно дати згоду на оброку медичних даних і вже через кілька хвилин такий сертифікат з’явиться в розділі документи. Надалі його можна буде завантажити у PDF-форматі чи видрукувати.

Бета-тест у Мінцифри сподіваються завершити через тиждень-два.

«Ми зараз подивимося, як будуть налагоджені зв'язки з системою eHealth, що буде відвантажуватися, що ні. І заважаючи на те, як багато буде різних відгуків, тест буде тривати, можливо, тиждень, можливо, два», – каже речниця.

Але у Мінцифри також наголошують, що Covid-сертифікати, отримані через бета-тестування, наразі не будуть дійсні для виїзду за кордон, адже для цього потрібне політичне рішення країни, до якої ви зібралися їхати. Євросоюз українські «ковід-сертифікати» поки не визнав.

Нагадаємо, 2 липня уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid-19.